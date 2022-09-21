Речь идёт о полётах в Стамбул, Ереван и Баку 21 сентября.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайты билетных агрегаторов.

Ранее «Аэрофлот» и S7 заявили, что не будут вводить ограничения на продажу авиабилетов за границу. В РЖД также опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов.