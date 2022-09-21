Речь идёт о полётах в Стамбул, Ереван и Баку 21 сентября.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные авиакомпаний и сайты билетных агрегаторов.
Ранее «Аэрофлот» и S7 заявили, что не будут вводить ограничения на продажу авиабилетов за границу. В РЖД также опровергли слухи о требовании справок из военкомата для покупки билетов.
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21.09.2022 63