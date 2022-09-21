Фото: петербурженку задержали за стрельбу из винтовки по школьникам

По информации ivbg.ru, 21 сентября около 09:00 сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что в лицее на улице 3-й линии 1-й половины сработала тревожная сигнализация.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

К прибывшим на место росгвардейцам обратилась сотрудница учебного заведения. По ее словам, неизвестная с крыши частного дома стреляет в сторону детей, играющих в футбол на школьном стадионе.

Женщину задержали. При себе у нее находилась пневматическая винтовка Striker Alpha. По ее словам, игравшие в футбол школьники случайно забросили мяч на частную территорию, а когда попытались его забрать, повредили забор.

За это женщина три раза выстрела в их сторону из винтовки. В результате стрельбы пострадавших нет.