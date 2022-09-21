Погранслужба Финляндии заявила о рекорде по поддельным документам на границе с Россией

Для пересечения финской границы нелегалы используют поддельные паспорта и визы.

С начала сентября погранслужба Финляндии выявила рекордное количество нелегалов, использующих для пересечения границы поддельные документы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, пограничная служба Юго-Восточной Финляндии выявила «исключительное количество» поддельных документов, которые были использованы для пересечения границы.

При этом больше всего выявлено фальшивых бельгийских карточек вида на жительство.

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Отмечается, что многие из поддельных документов были высокого качества и использовались для незаконного проникновения в Евросоюз. При этом люди, использовавшие их, собирались направиться в основном в Центральную Европу. При раскрытии все лица просили убежища в Финляндии.