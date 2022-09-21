ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным гражданам кредитные каникулы

Об этом заявил глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Также Центробанк рекомендовал не взыскивать с мобилизованных россиян просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военнослужащие смогут выплачивать кредит «со своей новой получки, которая будет очень высокая».
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21.09.2022 90