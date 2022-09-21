После обращения президента России специалисты зафиксировали атаку ботов, рассылающих ложную информацию.

Жителям Ленинградской области, во избежание информационных ловушек в период масштабного вброса фейков, рекомендовано проверять информацию на официальных источниках — сообщает Online47.

По словам руководителя ЦУР Ленобласти Тимура Зайнуллина, для соблюдения цифровой гигиены жителям доступны такие электронные ресурсы как «Война с фейками» и «Лапша». Они оперативно опровергают недостоверную информацию и позволяют проверить любой инфоповод с помощью чат-бота.