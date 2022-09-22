В Петербурге задержали главу комитета по охране памятников

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге вечером 21 сентября главу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Чиновник был задержан после обыска у него в кабинете. Сейчас он находится в Следственном комитете по Северо-Западу на Торжковской улице.

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Фото: baltphoto / Николай Овсянников

Ранее следователи пришли с обысками в КГИОП в рамках серии уголовных дел о сносе зданий-памятников в Петербурге. В августе в город приехал глава СКР Александр Бастрыкин и потребовал остановить снос исторических построек, а также лично осмотрел все объекты культурного наследия. Для установления всех обстоятельств была создана следственная группа, назначены необходимые экспертизы.

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17.09.2022 128
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