В Петербурге задержали главу комитета по охране памятников

В Петербурге вечером 21 сентября главу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергея Макарова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Чиновник был задержан после обыска у него в кабинете. Сейчас он находится в Следственном комитете по Северо-Западу на Торжковской улице.

Ранее следователи пришли с обысками в КГИОП в рамках серии уголовных дел о сносе зданий-памятников в Петербурге. В августе в город приехал глава СКР Александр Бастрыкин и потребовал остановить снос исторических построек, а также лично осмотрел все объекты культурного наследия. Для установления всех обстоятельств была создана следственная группа, назначены необходимые экспертизы.