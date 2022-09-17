Руководители реабилитационных центров в Ленобласти, где незаконно удерживали людей, получили условные сроки

Руководство сети частных реабилитационных центров в Ленобласти признано виновными в незаконном удерживании людей с зависимостями.

Установлено, что с 2018 года фигуранты дела организовали в Ленобласти деятельность нелегальных реабилитационных центров, где незаконно удерживали потерпевших якобы для прохождения лечения и избавления от алкогольной, наркотической, игровой и другой зависимостей. При этом родным навязывали необходимость длительного содержания и взимали плату за якобы оказанные услуги в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. В таких реабилитационных центрах содержались больше 50 человек из разных регионов России.

Видео: СУ СК России по Ленинградской области

Суд вынес приговор четверым мужчинам. Один из них получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, остальные — по три года условно, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.