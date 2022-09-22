В Ленобласти сохраняются пробки на границе с Финляндией

Заторы на границе с Финляндией в пунктах пропуска, расположенных в Ленинградской области, начались еще вечером 21 сентября.
По данным сервиса Nagranitse.ru, к утру 22 сентября пробки сохраняются. Сервис фиксирует в общей сложности 90 машин в Торфяновке — Ваалимаа, 25 машин в Брусничном, 60 машин перед пунктом Иматра.
В среднем, согласно сообщениям из чата на сайте, границу проходят за 2,5 — 3 часа.
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21.09.2022 98