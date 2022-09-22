В Сланцах Ленобласти задержана 46-летняя местная жительница, которая подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего 13-летнего сына.

Преступление было совершено еще в начале августа в одной из квартир по улице Дзержинского в Сланцах. С заявлением в полицию обратилась сотрудница одела опеки и попечительства комитета образования администрации Сланцевского района, сообщает 47channel.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают все детали случившегося. Известно, что ранее женщина дважды подозревалась в совершении краж.