В Сланцах Ленобласти задержана 46-летняя местная жительница, которая подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего 13-летнего сына.
Преступление было совершено еще в начале августа в одной из квартир по улице Дзержинского в Сланцах. С заявлением в полицию обратилась сотрудница одела опеки и попечительства комитета образования администрации Сланцевского района, сообщает 47channel.
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