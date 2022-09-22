Синоптик обещает небольшие дожди и пониженную температуру в Петербурге и Ленобласти в пятницу

Автор: Анастасия Щербакова
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Установившаяся в регионе погода не изменится до конца рабочей недели.

Как рассказал синоптик Михаил Леус, Петербург остается под действием малоподвижного циклона, центр которого над Черноземьем. Он продолжит формировать облачную погоду с прояснениями и дождями.

Так, температура воздуха в Петербурге 22 сентября варьируется от +12°С до +14°С, а в Ленобласти — от +10°С до +15°С. По словам синоптика, похожие погодные условия будут и 23 сентября.

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22.09.2022 46
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