Синоптик обещает небольшие дожди и пониженную температуру в Петербурге и Ленобласти в пятницу

Установившаяся в регионе погода не изменится до конца рабочей недели.

Как рассказал синоптик Михаил Леус, Петербург остается под действием малоподвижного циклона, центр которого над Черноземьем. Он продолжит формировать облачную погоду с прояснениями и дождями.

Так, температура воздуха в Петербурге 22 сентября варьируется от +12°С до +14°С, а в Ленобласти — от +10°С до +15°С. По словам синоптика, похожие погодные условия будут и 23 сентября.