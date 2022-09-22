Компании начали подготовку к частичной мобилизации сотрудников

Автор: Александр Селиванов
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Российские компании начали готовиться к возможной мобилизации своих сотрудников.

Многие компании уже готовят предложения и обращения в министерства с просьбой предоставить своим сотрудникам отсрочку или надеются на брони, чтобы избежать мобилизации.

Российские компании начали готовиться к возможной мобилизации своих сотрудников.

По данным «Коммерсанта», в промышленных и энергетических компаниях уже формируются соответствующие списки специалистов, которые подлежат призыву. В некоторых крупных компаниях создаются специальные мобилизационные отделы.

Представители энергетических и нефтегазовых компаний рассчитывают получить бронь, чтобы их сотрудники не были мобилизованы, учитывая стратегический характер компаний, в которых они работают. Аналогичная ситуация и в фармацевтической отрасли. В ближайшее время правительство должно утвердить список предприятий или профессий, в отношении которых будут действовать брони.

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