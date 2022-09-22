Космонавты Роскосмоса Прокопьев и Петелин, сделали совместное фото с членами экипажа станции МКС

Они перешли с пилотируемого корабля «Союз МС-22» на борт станции.
Фото: Олег Артемьев/ТАСС Источник: https://t.me/tass_agency
Фото: Олег Артемьев/ТАСС Источник: https://t.me/tass_agency
По информации телеграм-канала издания ТАСС, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, перешли с пилотируемого корабля «Союз МС-22» на борт МКС,
Наши парни сделали совместное фото с членами экипажа станции.
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12.09.2022 193