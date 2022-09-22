Авиакомпания «Аэрофлот» вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам, если они были куплены до 21 сентября. Об этом говорится на сайте перевозчика.

— Подлежащие призыву граждане, которые приобрели перевозку до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный возврат средств по авиабилету, – сообщается в релизе.

В компании уточнили, что для этого необходимо лично (или при помощи третьего лица с доверенностью) обратиться по месту приобретения билетов и предъявить любой из документов, подтверждающий право на расторжение договора, и возврат денежных средств (список опубликован на сайте перевозчика).

При этом вынужденный возврат средств также возможен, например, членам семьи мобилизованного, а также пассажирам, следующим совместно с гражданином, подпадающим под призыв, и оформленным с ним в одном бронировании (за исключением групповых бронирований).