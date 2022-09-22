Президент Франции Макрон заявил, что жизнь в стране стала дороже

Автор: Александр Селиванов
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Чтобы справиться ближайшей зимой, каждый должен исполнять свою роль, подчеркнул он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что в стране возросла стоимость продуктов питания и электроэнергии, в целом жизнь стала дороже. В интервью телеканалу BFMTV в четверг он поделился своими мыслями о том, что ждет французов ближайшей зимой.

— Жизнь стала дороже, поэтому наши соотечественники находятся в сложном положении. У нас выросли цены на продукты, энергию и так далее. Мы приняли меры, чтобы защитить население… И мы сможем пережить эту зиму, если каждый будет выполнять свою роль, – сказал Макрон.
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