Почти к семи тысячам участков в Ленобласти проведен газ по программе догазификации

В Ленобласти продолжается программа догазификации — бесплатного подведения природного газа к участкам жителей

От жителей региона принята почти 21 тысяча заявок, 17,8 тысяч из них переведены в договоры.

«Газовые сети доведены до границ земельных участков 6,7 тысячи домовладений. Также регион выплачивает субсидию, которая позволяет провести природный газ в свой дом практически всем жителям. Средства идут на проведение газопровода по своему земельному участку и покупку оборудования», — отметил председатель регионального комитета по ТЭК Юрий Андреев.

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Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область»

— на странице компании ВКонтакте

— в МФМ Ленобласти.

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке.