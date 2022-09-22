Минобороны официально сообщило, кого конкретно призывают в приоритетном порядке в рамках частичной мобилизации

Автор: Сергей Агутин
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Очередность призыва граждан из запаса не установлена. Приоритет отдается тем, кто имеет подходящие военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики. Наличие у призываемых боевого опыта – один из основных факторов.

По данным Минобороны, около 10 тысяч граждан прибыли в военные комиссариаты самостоятельно за первые сутки проведения частичной мобилизации. Отсрочку получают граждане, забронированные за организациями. Также не будут мобилизованы россияне, проживающие за границей на постоянной основе и не состоящие на воинском учете.

Мобилизованные граждане будут ежемесячно получать денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности. Деньги военнослужащий по желанию может переводиться членам его семьи.

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22.09.2022 275
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