Минобороны официально сообщило, кого конкретно освободят от призыва в рамках частичной мобилизации

Как сообщается Минобороны РФ, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы решено не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации некоторые категории граждан.
Это граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающие в следующих направлениях:
- В аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
- В российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;
- В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
- В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Как уточняет ️Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и в Минцифры, отсрочку могут также получить работающие полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ с высшим образованием, а также люди, занятые на критически важных направлениях финансовых организаций.
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22.09.2022 279