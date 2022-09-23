Минобороны официально сообщило, кого конкретно освободят от призыва в рамках частичной мобилизации

Как сообщается Минобороны РФ, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы решено не привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации некоторые категории граждан.

Это граждане с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающие в следующих направлениях:

В аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; В российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ; В системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации; В организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Как уточняет ️Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и в Минцифры, отсрочку могут также получить работающие полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ с высшим образованием, а также люди, занятые на критически важных направлениях финансовых организаций.