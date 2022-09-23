В Петербурге задержали пенсионера, который 19 лет назад из ревности застрелил жену

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, петербургские полицейские задержали в поселке Сергиево 75-летнего мужчину по подозрению в убийстве супруги 19 лет назад.  

Следствие установило, что 15 декабря 2003 года на улице Мишина в поселке Володарского Московской области он на почве ревности несколько раз выстрелил из самодельного оружия в голову жене 1946 года рождения.

Установлено, что в 1999 году мужчина был на четыре года осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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