Михаил Ильин проверил подготовку к частичной мобилизации в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин ознакомился с работой военкомата во Всеволожском районе, условиями в пункте предварительного сбора, организацией медицинского осмотра и питания.

Михаил Ильин напомнил о необходимости индивидуального и внимательного подхода ко всем мобилизованным жителям Ленинградской области. Обратил внимание, что на мобилизационных пунктах могут появиться нетрезвые люди, о которых следует оперативно сообщать.

Первая отправка мобилизованных во Всеволожском районе запланирована на 24 сентября.

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23.09.2022 122
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