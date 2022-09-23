Михаил Ильин проверил подготовку к частичной мобилизации в Ленобласти

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин ознакомился с работой военкомата во Всеволожском районе, условиями в пункте предварительного сбора, организацией медицинского осмотра и питания.
Михаил Ильин напомнил о необходимости индивидуального и внимательного подхода ко всем мобилизованным жителям Ленинградской области. Обратил внимание, что на мобилизационных пунктах могут появиться нетрезвые люди, о которых следует оперативно сообщать.
Первая отправка мобилизованных во Всеволожском районе запланирована на 24 сентября.
Вам будет интересно
Как сообщается Минобороны РФ, для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы решено не привлекать на военную службу...
23.09.2022 122