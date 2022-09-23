Самые спортивные сельчане живут во Всеволожском и Кингисеппском районах

Сборные этих районов стали победителями VII Сельских спортивных играх Ленинградской области.

Участие в состязаниях приняли 73 команды из всех 18 районов региона. Жители соревновались в шашках, шахматах, настольном теннисе, гиревом спорте, городошном спорте, мас-рестлинге и других видах спорта.

«Активное участие жителей всех районов в Сельских спортивных играх доказывает, что спортивная отрасль продолжает стремительно развиваться. Спорт несет нашим жителям силу, делает здоровыми, объединяет, воспитывает в каждом из нас характер», — отметил зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой.

По итогам состязаний в группе районов с численностью населения более 30 тысяч человек победу одержал Всеволожский район, на втором месте Гатчинский район, на третьем Тосненский район. В группе районов с численностью населения менее 30 тысяч человек места распределились следующим образом: Кингисеппский, Тихвинский и Киришский районы.

Напомним, что записать детей на танцы и спорт в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».