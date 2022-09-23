Поводом стала депортация Андрея Сущева, учавствующего в акции защиты мемориала танку Т-34 в Эстонии.

21 сентября власти Эстонии депортировали россиянина Андрея Сущева. Его вид на жительство был аннулирован. В Нарве у него осталась больная мать, жильё и автомобиль. Полиция безопасности Эстонии выразила намерение передать имущество россиянина гражданам Украины — сообщает телеграм-канал правительства Ленобласти.

В настоящее время мужчине предоставлено временное жилье в Ивангороде. Глава региона взял на контроль помощь в его трудоустройстве.