По информации ivbg.ru, 24 сентября около 23:00 в поселке Павлово Кировского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу, въехал в бордюр, а затем в опору освещения. В результате ДТП машина перевернулась, водитель погиб на месте.

Известно, что машина принадлежит жителю Дагестана. Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.