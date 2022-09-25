Автомобиль «ВАЗ» въехал в столб в Павлово. Погиб водитель

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 24 сентября около 23:00 в поселке Павлово Кировского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу, въехал в бордюр, а затем в опору освещения. В результате ДТП машина перевернулась, водитель погиб на месте.

Известно, что машина принадлежит жителю Дагестана. Личность погибшего устанавливается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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24.05.2022 1476
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