Видео: в Петербурге задержали студента за поджог военкомата Ломоносовского района

В Петербурге полиция задержала 20-летнего парня, который устроил поджог военкомата Ломоносовского района Ленобласти.

Напомним, инцидент произошел ночью 22 сентября на первом этаже дома 1А по Иликовскому проспекту в Ломоносове. На здании висела табличка военкомата, но в действительности учреждения там уже не было. Оно расположено в соседнем здании. Горевшее помещение длительное время пустовало, поэтому первоначально предположили — самовозгорание.

Видео: t.me/mashmoyka

Однако вскоре задержали поджигатели. Им оказался 20-летний студент-химик одного из петербургских вузов. Дома у него нашли не только химические реактивы, но также негативы с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.