В Кировске неизвестные ночью подожгли военкомат

Пожар в военкомате на улице Набережной в Кировске Ленобласти произошел в ночь на воскресенье, 25 сентября. Горел кабинет площадью около 10 квадратных метров на первом этаже.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что к решетке на окне была подвешена канистра, от нее шел шланг с вентилем, который был вставлен в отверстие в стеклопакете. Через это устройство в помещение постепенно поступала горючая жидкость.
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Огонь был потушен ночным сторожем военкомата. В результате пожара был причинен незначительный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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22.09.2022 387