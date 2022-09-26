В Кировске неизвестные ночью подожгли военкомат

Автор: Гузель Галимова
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Пожар в военкомате на улице Набережной в Кировске Ленобласти произошел в ночь на воскресенье, 25 сентября. Горел кабинет площадью около 10 квадратных метров на первом этаже.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что к решетке на окне была подвешена канистра, от нее шел шланг с вентилем, который был вставлен в отверстие в стеклопакете. Через это устройство в помещение постепенно поступала горючая жидкость.

В Кировске неизвестные ночью подожгли военкомат пожар, Ленобласть, Кировск, военкоматФото: 47news
В Кировске неизвестные ночью подожгли военкомат пожар, Ленобласть, Кировск, военкоматФото: 47news
В Кировске неизвестные ночью подожгли военкомат пожар, Ленобласть, Кировск, военкоматФото: 47news
Фото: 47news

Огонь был потушен ночным сторожем военкомата. В результате пожара был причинен незначительный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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22.09.2022 387
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