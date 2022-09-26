Душанбе Сити Банк прекратил обслуживание электронных карт «Мир»

«Душанбе Сити Банк», являющийся вторым в республике по числу держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах. В пресс-службе банка заявили, что это связано с техническими неполадками в работе российской платежной системы.

— С минувшей субботы «Душанбе Сити Банк» отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой «Мир», — говорится в сообщении.

Помимо «Душанбе Сити Банк», обслуживанием карт «Мир» на территории Таджикистана занимается «Амонатбанк».

Ранее турецкие банки Isbank и Denizbank сообщили о том, что прекращают работу с картами «Мир» из-за угрозы введения санкций со стороны США и Великобритании.

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Позднее «Народный банк Казахстана» (крупнейший банк республики) сообщил о приостановке обслуживания карт «Мир» в своих банкоматах. В то же время карты российской системы принимаются при оплате товаров и услуг.