В Кремле стрельбу в школе назвали бесчеловечным терактом

Автор: Александр Селиванов
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В Кремле прокомментировали трагедию, которая случилась сегодня в школе Ижевска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу «бесчеловечным терактом».

Как сообщает телеканал «Царьград», Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин соболезнует тем, кто потерял родных и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Также он заявил, что глава государства уже обсудил ситуацию с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, зампредом правительства Татьяной Голиковой и губернатором региона Александром Бречаловым.

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26.09.2022 12
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