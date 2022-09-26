В Кремле стрельбу в школе назвали бесчеловечным терактом

В Кремле прокомментировали трагедию, которая случилась сегодня в школе Ижевска. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал стрельбу «бесчеловечным терактом».

Как сообщает телеканал «Царьград», Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин соболезнует тем, кто потерял родных и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Также он заявил, что глава государства уже обсудил ситуацию с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, зампредом правительства Татьяной Голиковой и губернатором региона Александром Бречаловым.