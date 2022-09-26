Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере

Появились новые подробности трагедии в школе Ижевска.
Как оказалось, 34-летний мужчина, устроивший стрельбу в школе, состоял на учете в психдиспансере с диагнозом «шизофрения». Кроме того, оружие, которое нашли оперативники при нем, не принадлежало ему.
Напомним, трагедия в Ижевске произошла 26 сентября. Вооруженный двумя пистолетами мужчина проник в школу, где открыл стрельбу по ученикам. По разным данным, погибло шесть человек, еще 20 пострадали.
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26.09.2022 49