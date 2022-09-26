Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти предоставляет бесплатные комплексные услуги для предпринимателей 47 региона. Среди них внедрение цифровых сервисов в бизнес, услуги по финансовому планированию и работе с командой.

Фонд открыл набор на 3 комплексные услуги для всестороннего развития своего дела.

Программа финансирования внедрения сервисов для оптимизации бизнеса.

Эксперты помогут внедрить цифровые сервисы в бизнес-процессы участников. Предприниматели получат оплаченный доступ на выбор к одному из 9 сервисов отечественной разработки и доступ к персональному реестру мер поддержки.

Условия участия:

предприниматели должны быть зарегистрированы в качестве юрлица на территории Ленинградкой области и вести деятельность более 1 года

подать заявку через форму

Программа помощи для социальных предпринимателей в финансовом планировании

Эксперты научат представителей бизнеса социальной сферы анализировать свои доходы и расходы, правильно управлять деньгами, а также разбираться в основах бухгалтерского учета и планирования. Предприниматели получат личные рекомендации для бизнеса от опытного финансиста.

Условия участия:

предприниматели должны быть зарегистрированы на территории Ленинградкой области и вести деятельность более 1 года

подать заявку через форму

HR-программы для социальных предпринимателей.

Эксперт-коуч Центра инноваций социальной сферы помогут в азах формирования команды, разработки собственной модели мотивации для сотрудников, а также научат, как избежать профессионального выгорания. Бизнесмены узнают, как найти и устранить причину текучки кадров, а также прокачают свои лидерские качества.

Для получения услуги нужно:

иметь статус социального предпринимателя 47 региона

направить свой запрос на почту [email protected]

получить и заполнить Анкету

направить готовую Анкету по адресу [email protected] с пометкой «Работа с командой»

По всем перечисленным программам можно получить информацию в Центре Мой бизнес уже сейчас по телефону 88123094688. Напомним также, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в Телеграм-канале.