На границе с Казахстаном начали выдавать повестки в военкомат

Подлежащие мобилизации граждане России не смогут пересечь границу с Казахстаном. Пограничники останавливают выезжающих и вручают им повестки.

У силовиков есть списки резервистов, согласно которым они задерживают россиян до прибытия сотрудника из ближайшего военкомата, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области. Человеку вручают повестку независимо от того, из какого населенного пункта он приехал.

В региональном ФСБ напомнили изданию 74.RU, что лицам, подлежащим мобилизации, сейчас запрещено покидать место проживания.