МВД: на границе с Грузией в ближайшее время разместят мобилизационный пункт военкомата

Решение было принято после специального совещания.

В нём приняли участие министр внутренних дел Северной Осетии, начальник ГАИ, руководители пограничного управления регионального главка ФСБ России и Северо-Осетинской таможни.

Накануне пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска «Верхний Ларс». В результате было принято решение разрешить пеший переход в Грузию.

Всего на дорогах Северной Осетии находится около пяти тысяч машин — ещё 800 транспортных средств на другой границе.

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За прошедшую неделю границу пересекло почти 40 тысяч автомобилей и более 115 тысяч человек.