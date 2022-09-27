МВД: на границе с Грузией в ближайшее время разместят мобилизационный пункт военкомата

Решение было принято после специального совещания.
В нём приняли участие министр внутренних дел Северной Осетии, начальник ГАИ, руководители пограничного управления регионального главка ФСБ России и Северо-Осетинской таможни.
Накануне пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщала, что порядка 3,5 тысячи легковых автомобилей ожидают проезда на пункте пропуска «Верхний Ларс». В результате было принято решение разрешить пеший переход в Грузию.
Всего на дорогах Северной Осетии находится около пяти тысяч машин — ещё 800 транспортных средств на другой границе.
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