Владимир Журавлев: на референдумах идет голосование за возможность жить

Члены комиссий референдумов самоотверженно и ответственно относятся к исполнению своих обязанностей.
По словам заместителя председателя Координационного совета при ОП России по общественному контролю за голосованием Владимира Журавлева, каждому предоставляется возможность сделать выбор в пользу безопасности общего Отечества.
Члены комиссий референдумов констатируют, что предоставляется возможность проголосовать каждому, кто имеет на это право. Работает колл-центр, по всем обращениям идет реальный ответ.
— Честь и слава коллегам из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые организуют голосование в эти дни! — заключил Журавлев.
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26.09.2022 134