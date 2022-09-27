Житель Приозерска ударил ножом продавца магазина ради бутылки вина

Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на два магазина в Приозерске Ленобласти.

Рано утром мужчина вошел в магазин на улице Гоголя, ударил ножом 28-летнего продавца, схватил бутылку вина и скрылся. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Вам будет интересно Видео: в Петербурге задержали студента за поджог военкомата Ломоносовского района В Петербурге полиция задержала 20-летнего парня, который устроил поджог военкомата Ломоносовского района Ленобласти. Напомним, инцидент произошел ночью 22 сентября на первом... 26.09.2022 202

Менее чем через час он вооружился молотком и пошел на продуктовый магазин на Ленинградском шоссе. Угрожая продавщице расправой, похитил 5300 рублей из кассы, бутылку вина и сигареты.

Подозреваемого задержали в тот же день, гуляющего по улице. Им оказался 35-летний безработный местный житель, ранее он уже был неоднократно судим. Его поместили в изолятор.