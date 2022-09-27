В Грузии призвали закрыть границы на фоне массовой эмиграции россиян

Грузинский депутат Мамулашвили призвала закрыть границы из-за внезапного наплыва россиян. Только у Грузии нет оснований закрывать границу с Россией.

По словам главы грузинского МВД Вахтанга Гомелаури, у страны нет оснований закрывать границу с Россией и ограничивать въезд россиянам.

Ранее оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин от 18 до 55 лет. Сейчас можно сказать, что ее заявление опровергли.