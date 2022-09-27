Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что там могут открыть также пункт временного размещения.
— Сейчас оценивается обстановка. Люди идут через границу пешком, на велосипедах, подъезжают к пункту пропуска на такси. Если выезжающий подлежит призыву, то ему отказывают в пересечении границы, — передаёт слова Меняйло ТАСС.
Чиновник добавил, что на границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в которую входят представители военкомата. На месте дежурят машины скорой помощи.
Ранее региональное управление МВД заявило, что на российско-грузинской границе скопилась очередь из 5,5 тысячи машин.
Вам будет интересно
Госдума 27 сентября приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за...
27.09.2022 36