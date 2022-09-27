Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Глава республики Сергей Меняйло заявил, что там могут открыть также пункт временного размещения.

ТАСС. — Сейчас оценивается обстановка. Люди идут через границу пешком, на велосипедах, подъезжают к пункту пропуска на такси. Если выезжающий подлежит призыву, то ему отказывают в пересечении границы, — передаёт слова Меняйло

Чиновник добавил, что на границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в которую входят представители военкомата. На месте дежурят машины скорой помощи.

Ранее региональное управление МВД заявило, что на российско-грузинской границе скопилась очередь из 5,5 тысячи машин.