Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами

Госдума 27 сентября приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами.

Согласно закону, работодатели будут приостанавливать трудовые договоры с призванными на военную службу по мобилизации сотрудниками. Данная норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. На это время за работником сохраняется место работы (должность).

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Работодатель вправе на этот период заключить срочный трудовой договор с другим работником. Расторгнуть трудовой договор с отсутствующим работником можно только в случае ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок.

Предусмотрены и дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев — их нельзя будет без направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни. Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников.