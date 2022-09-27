Завод «Балткабель» в Сосновом Бору продали на торгах после банкротства

ЗАО «Балткабель» в Сосновом Бору в Ленобласти продали на торгах после банкротства. Единственным участником аукциона стала компания ООО «Рэнтекс».

На аукцион были выставлены пять зданий общей площадью около 10 тысяч квадратных метров, участки на Копорском шоссе, на территории промзоны, а также все все оборудование предприятия. Начальная цена завода составила 173,94 миллиона рублей, пишет «ДП«.

«Балткабель» продали в рамках процедуры банкротства. Такой статус предприятие получило в начале 2022 года.