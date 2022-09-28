Атмосферный фронт с обильными осадками приближается к Ленобласти. Также возможен и мокрый снег

29 сентября в Петербурге и в некоторых районах Ленобласти может стать одним из самых холодных дней за последнее время.
Как поделился синоптик Александр Колесов, к региону приближается атмосферным фронтом с большим количеством осадков. Температура воздуха 29 сентября в Петербурге и местами в Ленобласти может упасть до +7…+9 градусов.
При этом в ночь на 29 сентября на востоке 47-го региона вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега. Однако к ближайшим выходным погода нормализуется.
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