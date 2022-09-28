В Ленобласти позаботятся о домашних любимцам мобилизованных

С такой инициативой выступили зооволонтеры ленинградского областного фонда «Я свободен».

По информации телеграм-канала Админка Ленобласти, в регионе запустят программу опеки над домашними животными для мобилизованных.

Если вы хотите, чтобы о вашем питомце позаботились профессионалы, необходимо заполнить анкету на сайте.

— Далее опытные сотрудники фонда подберут для питомца ответственные руки. По возвращении хозяина к привычной жизни, питомец гарантированно будет ему возвращен, — говориться в сообщении телеграм-канала.