В Ленобласти позаботятся о домашних любимцам мобилизованных

С такой инициативой выступили зооволонтеры ленинградского областного фонда «Я свободен».
По информации телеграм-канала Админка Ленобласти, в регионе запустят программу опеки над домашними животными для мобилизованных.
Если вы хотите, чтобы о вашем питомце позаботились профессионалы, необходимо заполнить анкету на сайте.
— Далее опытные сотрудники фонда подберут для питомца ответственные руки. По возвращении хозяина к привычной жизни, питомец гарантированно будет ему возвращен, — говориться в сообщении телеграм-канала.
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