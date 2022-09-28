NYT: командование ВСУ признало бесполезность HIMARS

По сведениям издания, в ВСУ поняли, что союзные силы отлично адаптировались к появлению у противника РСЗО с Запада.

Командование ВСУ признало бесполезность переданных американцами РСЗО HIMARS в боях за Артемовск, пишет New York Times. Украинцы в Бахмуте отметили, что системы не позволили серьёзно повлиять на линии снабжения войск России.

По сведениям издания, в ВСУ поняли, что союзные силы отлично адаптировались к появлению у противника РСЗО с Запада. К примеру, вооруженные силы РФ сумели перераспределить склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак украинской стороны.

По данным газеты, союзные силы постепенно освобождают город и теснят противника, устраняя технику и живую силу противоборствующей стороны.