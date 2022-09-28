В Отрадном школьнице ампутировали палец после урока физкультуры

Во вторник, 27 сентября, в Педиатрический университет из Отрадного в Кировском районе Ленобласти доставили 14-летнюю девочку с травматической ампутацией пальца правой кисти.

По предварительной информации, девочка на уроке физкультуры перелезала через забор и зацепилась кольцом, в результате ей оторвало палец. Инцидент произошел в школе на Советском проспекте в городе Отрадное.

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Проводится проверка.