Глава Всеволожского района предложил европейским компаниям разместиться в Ленобласти

Из-за диверсии на «Северном потоке» у Европы серьезные проблемы с газом. В связи с этим глава Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский предлагает производствам Германии, да и в целом Европы, разместиться в Ленобласти.

«Судите сами: недорогие вода, газ и электричество, квалифицированная рабочая сила, отличные дороги, развитая инфраструктура, а самое главное – крайне удачное расположение района. А это означает для компаний конкурентоспособность, процветание и развитие», — написал Низовский в своем tg-канале

По его словам, лучшего места для размещения европейским компаниям не найти. Конечно, окончательное решение по этому поводу будет приниматься на федеральном и региональном уровнях. Но глава администрации района выразил готовность.