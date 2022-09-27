На всех трех нитках газопровода «Северный поток» произошло снижение давления

В течение суток давление упало сразу в трех нитках идущих из РФ в Германию газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

В районе датского острова Борнхольм зафиксированы утечки газа. По первым оценкам, причиной этого могла стать целенаправленная диверсия. Начато расследование причин инцидента. К месту утечки направлены Фрегат Absalon и экологическое судно Gunnar Thorson.

На размещенных в сети кадрах видно, как поверхность воды на нескольких участках шириной в сотни метров активно бурлит. В министерстве обороны Дании пояснили, что всего зафиксировано три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».

Видео: минобороны Дании.

Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что там произошли разрушения беспрецедентного характера, сроки восстановления работоспособности пока оценить невозможно.