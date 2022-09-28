Ленобласть вновь попытается арендовать 500 камер для фиксации нарушений ПДД

Ленобласть готовится повторно объявить закупку на аренду 500 камер комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Изначально заключить соответствующий контракт планировалось летом. Даже был выбран подрядчик, который с 2022 по 2027 год за 3,6 млрд рублей должен был разместить эти камеры. Однако сделка тогда сорвалась.
В ближайшее время будет объявлена новая закупка. Камеры будут фиксировать 26 видов нарушений, в частности, превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования, езду без ремней безопасности и использование телефона за рулем. Планируется, что ежегодно комплексы будут приносить в бюджет более 1,3 млрд рублей.
Сегодня на территории Ленобласти установлено 515 комплексов фотовидеонаблюдения. В прошлом году было вынесено почти 2 млн постановлений на 1 млрд 72 млн рублей.