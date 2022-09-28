В Волхове День сердца отметили легкоатлетическим забегом «Энергия единства»

В Волхове прошел забег «Энергия единства», посвященный Всемирному дню сердца. Организатором выступил Волховский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»).

Соревнования начались с разминки и детских забегов, в которых приняли участие 230 юных спортсменов. Малыши с 4 до 6 лет бежали 200 метров, дети с 6 до 11 лет – 800 метров.

«Пришла поболеть за друга, а потом захотела поучаствовать сама. Первый круг дался легко, на втором стало тяжеловато. Но я сказала себе: «Настя, ты сможешь, у тебя все получится», и добежала до финиша. Горжусь собой и хочу снова бежать в следующем году», – поделилась планами 11-летняя школьница Анастасия Скворцова.

Участникам от 12 лет и старше предлагались на выбор дистанции в 2 км, 4 км и 10 км. Всего в забеге приняли участие около 400 спортсменов и любителей из Санкт-Петербурга, республики Карелия, Ленинградской и Новгородской областей. Вместе они преодолели 1260 км.

«Первый раз приехал в Волхов на забег вместе с друзьями, и мне очень понравилось. Трасса хорошая, ровная, ничего не помешало мне прийти третьим на дистанции 4 км. Спасибо компании «ФосАгро» за это мероприятие. Для меня бег – это источник вдохновения и возможность улучшать кровообращение! Считаю, что подобные соревнования нужно проводить регулярно», — говорит призер забега из Петербурга Владимир Смирнов.

Фото - Тимур Румянцев

После окончания забега победители и призеры в разных возрастных группах и дистанциях получили свои награды. Победителем в номинации «Самый опытный участник забега» стал 87-летний житель Петербурга Михаил Гершман — он пробежал 4 км.

В забеге традиционно приняли активное участие воспитанники проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Юный гандболист «ДРОЗД-Волхов» Максим Гришин стал победителем на дистанции 2 км среди мужчин в возрасте от 17 до 35 лет и занял второе место в общем зачете среди мужчин. Еще одна воспитанница ДРОЗДа, футболистка Полина Павлова, заняла второе место среди девушек 12-16 лет, на дистанции 2 км, она же стала бронзовым призером в общем зачете среди женщин.

Кроме того, в этом году в рамках спортивного праздника юноши и девушки 2005-2009 г.р. могли сдать нормы ГТО, состоялись показательные выступления чирлидерских команд и соревнования по армрестлингу, работала полевая кухня. Представители «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Ленинградской области проводили каждому желающему диагностику здоровья и рассказывали о правилах профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.