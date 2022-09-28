Школьнице из Отрадного восстановили поврежденный на уроке физкультуры палец

Ранее ivbg.ru сообщал, что 27 сентября в Педиатрический университет из Отрадного в Кировском районе Ленобласти доставили 14-летнюю девочку с «травматической ампутацией пальца правой кисти».

На уроке физкультура школьница зацепилась кольцом за препятствие. Украшение ободрало кожу и до кости оголило часть фаланги.

Врачи петербургского Педиатрического университета оперативно провели операцию. Бригада микрохирургов под руководством кандидата медицинских наук Михаила Азарова восстановила девочке все сосуды и артерии, сшив порванную кожу. Костную часть пальца также удалось сохранить. Операция проводилась под общим наркозом, сообщили в пресс-службе университета.

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Сейчас ребенок находится под наблюдением хирургов, ей еще предстоят операции для восстановления эстетического вида пальца.