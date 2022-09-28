Новую дорогу в Буграх введут в эксплуатацию в декабре

Строительство трассы на улице Тихая в Буграх Всеволожского района Ленобласти выполнено на 57%, работы идут по графику.

Как сообщили в пресс-службе стройкомитета Ленобласти, на первой части строители уложили два слоя асфальта, сейчас рабочие асфальтируют места для парковок и тротуаров. На второй части трассы готовят основание. Дорогу планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Вам будет интересно Ленобласть отремонтирует 30 километров трамвайных путей в подшефном Енакиево Ленинградская область займется восстановлением трамвайной инфраструктуры в подшефном городе Енакиево. Регион закупит и доставит в Енакиево контактные провода и комплектующие материалы,... 15.09.2022 121

Новая дорога в Буграх продолжит улицу Тихая от улицы Новостроек до Гаражного проезда, что значительно облегчит дорожную обстановку в поселке.