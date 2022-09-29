«Известия»: Турция предложила создать отдельный банк для карт «Мир»

Автор: Александр Селиванов
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Решение об альтернативном механизме появится уже «в ближайшие дни».

Власти Турции планируют создать новый банк для работы с картами российской платежной системы «Мир». Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к ситуации.

Уточняется, что решение об альтернативном механизме может быть представлено уже «в ближайшие дни», сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Напомним, три банка Турции — HalkBank, VakifBank, Ziraat Bank приняли решение прекратить использовать российскую платежную систему.

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23.09.2022 121
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