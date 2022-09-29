Мигранта задержали за разбойные нападения и изнасилование в Купчино

По информации ivbg.ru, задержан 20-летний уроженец Узбекистана по подозрению в том, что 23 сентября возле дома № 34 на Фарфоровском посту в Купчино он затащил в кусты и изнасиловал 25-летнюю девушку, забрал у нее телефон и скрылся.

У следствия есть основания полагать, что задержанный совершил еще как минимум два разбойных нападения на женщин. В одном случае он забрал кошелек и телефон, а в другом избил жертву, но не смог отобрать у нее сумочку.

Заведены уголовные дела. В ходе обыска по месту жительства у мигранта изъяли шесть мобильных телефонов.