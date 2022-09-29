В Ленобласти к переезду из аварийного жилья готовятся 2405 человек

Строительство новых домов по нацпроекту «Жилье и городская среда» ведется в городах Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Подпорожье, Ивангороде, Луге, поселке Янеге, деревне Лесколово в Ленобласти.

В 10 новых домов из аварийного жилья переедут 2405 человек. Также в скором времени должно начаться строительство еще шести многоквартирных домов, общей площадью более 37 тысяч м2. Это позволит в 2023 году обеспечить квартирами в новостройках 2234 человек.

«Благодаря поддержке Минстроя России и Фонда развития территорий в 2022 году Ленинградская область вышла на высокие темпы и объемы строительства по программе расселения аварийного жилья. Основные работы выполнены в большинстве муниципальных образований», — отметил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Всего с 2019 года новое жилье по программе расселения получили 4 590 человек. Они переехали из аварийных домов, признанных аварийными до 2017 года.