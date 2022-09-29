МыВместе: В Ленинградской области стартовала акция помощи семьям мобилизованных

Волонтерское сообщество, добровольцы, активисты #Команда47 готовы помочь семьям, чьи родные ушли на службу

Вчера, 28 сентября, о помощи семьям мобилизованных сказал глава Ленобласти Александр Дрозденко. Сегодня, 29 сентября, начали свою работу волонтеры, которых координируют региональный комитет по молодежной политике, областной Ресурсный добровольческий центр.

Также, все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

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